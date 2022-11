Kater bringt in Diepoldsau SG Papagei nach Hause – Vogel überlebt

Kater Cookie brachte ihn mitten in der Nacht ins Haus.

Diesen Papagei der Art «Agopornis» fand die 42-Jährige in der Schnauze ihres Katers.

Eine 42-jährige Frau wurde mitten in der Nacht durch ein Gequieke geweckt.

In den frühen Morgenstunden vor einer Woche wurde eine Frau in Diepoldsau, SG von Lärm geweckt. Als die 42-Jährige die Quelle der Unruhe ausfindig machen konnte, traute sie ihren Augen kaum. «Als ich unseren Kater Cookie um halb drei mit einem Papagei in der Schnauze gesehen habe, dachte ich mir, dass ich langsam spinne», sagt die 42-Jährige witzelnd zu 20 Minuten. Als der Kater seine Halterin entdeckt hatte, liess dieser laut der Frau den Papagei sofort los.