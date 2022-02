Kreisgericht St. Gallen – Kater der Nachbarin gefüttert – Gericht spricht Rentnerin frei

«Hercules» oder «Findus»?

Kater mit GPS-Tracker ausgestattet

Die Besitzerin schöpft den Verdacht, dass ihr Kater fremd gefüttert wird, und legt ihrem Kater ein Halsband um. Dieses ist mit einem Zettel versehen, worauf steht, dass der Kater ein Zuhause hat und nicht gefüttert werden muss. Ab sofort wird die Katze nicht mehr von Bänziger umsorgt. Die Frau legt ihrem Kater trotzdem einen GPS-Tracker um und findet so heraus, dass «Hercules» bei der Rentnerin Zeit verbringt, und stellt sie zur Rede. Dieses Gespräch mündet angeblich in einem Streit.

Der Richter entschied sich für einen Freispruch. «Man kann Ihnen nicht unterstellen, dass Sie sich den Kater aneignen wollten», so der Richter in der Urteilsbegründung.

«Ich bin ein Tierfreund»

Vor Gericht erklärt Bänziger, die für ihre Liegenschaft als Hauswart zuständig ist, dass sie am 7. Januar 2021 am Morgen Schnee schaufeln musste, als der Kater in ihre Wohnung schlich. «Ich war zu müde, den Kater noch herauszutragen, und bin eingeschlafen», sagt sie dem Einzelrichter. Sie habe ihn nur in der Wohnung gelassen, damit dieser sich nicht im Gang erleichtert. «Sie hätten die Katze von Beginn an herauslassen sollen», meint der Richter.