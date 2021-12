«Himmeltraurig» – Kater Emilio erfriert fast, weil er auf Parkplatz vor Tierheim ausgesetzt wird

Kater Emilio wurde nur durch Zufall gerettet. Unbekannte haben ihn auf dem Parkplatz vor dem Katzenheim in Muttenz BL in einer Box ausgesetzt, statt ihn abzugeben.

Am Samstagmorgen wurde Kater Emilio auf dem Parkplatz vor dem Katzenheim in Muttenz BL gefunden.

Am Samstagmorgen wurde Kater Emilio von Mitarbeitenden in eisiger Kälte vor dem Katzenheim in Muttenz BL gefunden. Kurz danach teilte d er Tierschutzbund Basel Regional auf Facebook mit, dass der Vierbeiner in einer Transportbox vor dem Heim platziert wurde.

Emilio, so wurde der Kater vom Katzenheim getauft, habe möglicherweise die ganze Nacht in der Box verbracht. « Er hatte grossen Hunger – kein Wunder, wer weiss , wie lange er schon in der Box dahin frusten musste » , so das Tierheim. Wenn d as Pflegepersonal Emilio nicht gefunden hätte, hätte das für das Tier tödlich enden können. Hätten sie nicht mit einer anderen Katze zum Tierarzt gemusst, wäre das Geschäftsauto stehengeblieben und Emilio dahinter wahrscheinlich erfroren.