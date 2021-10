Konstanz D – Kater Felix eingefangen und rasiert – Besitzerin steht vor Rätsel

Kater Felix hat sich am Freitag komisch verhalten, was seine Besitzerin stutzig machte.

Katermama Andrea Hemmert versucht herauszufinden was geschehen ist.

Am Freitag fand eine Konstanzerin ihren Kater Felix verstört zuhause auf.

Kater Felix (7) lebt bei den Eltern von Besitzerin Andrea Hemmert (32) in Konstanz D, wo er seinen Freigang geniessen kann. Doch als Hemmert letzten Freitag mit den Einkäufen bei den Eltern eintrifft, findet sie ihren Felix ganz verwirrt im Flur vor. «Er hat ganz verstört miaut und ist komisch gelaufen», sagt die Besitzerin. Als sie Felix genauer untersucht hat, bemerkte sie, dass sein Bauch und die Innenseite seiner Hinterbeine rasiert wurden.

Der Zwischenfall muss sich zwischen 08.00 Uhr und 13.15 Uhr ereignet haben, denn als die Eltern zur Arbeit aufbrachen, war mit Felix noch alles in Ordnung. Die Sache stellt Hemmert vor ein Rätsel, sie vermutet, dass jemand den Kater mitgenommen und versucht hat, ihn zu kastrieren. «Ich verstehe nicht, warum ihn jemand rasiert hat, er wurde bereits vor vielen Jahren kastriert. Ein richtiger Tierarzt hätte die Narben gleich bemerken müssen», sagt die 32-Jährige. Auf seine Kastration weist ausserdem ein Schlitz an seinem Ohr hin, den der behandelnde Arzt damals machte.

Hinweise erwünscht

«Er war immer ein sehr gesprächiger Kater, doch seit letztem Freitag miaut er kaum mehr», sagt Hemmert. Felix sei dadurch ängstlicher geworden, wie die Besitzerin zu 20 Minuten sagt. Felix ist zur Erkennung tätowiert, wie die Besitzerin in ihrem Facebook-Post schreibt, mit dem sie nach Hinweisen aufrief.

«Ich möchte nur wissen, wer das getan hat», sagt die Stockacherin, weshalb sie auch alle Tierarztpraxen in Konstanz D abtelefoniert. Sie erkundigt sich, ob Felix an besagtem Vormittag vorbeigebracht wurde, leider ohne Erfolg. Auch der sonst so aufmerksame Nachbar der Eltern habe nichts Aussergewöhnliches bemerkt.