Olten SO

Kater überlebt Schrotflinten-Angriff mit 30 Kugeln im Körper

Ein Kater aus Olten wurde von einem Unbekannten mit einer Schrotflinte abgeschossen und musste operiert werden. Dass der Kater die 30 Kugeln und die anschliessende OP überlebte, ist nicht selbstverständlich.

Die Besitzerin von Kater Lu aus Olten ist schockiert: «Er hatte Einschusslöcher am gazen Körper, zudem ein gebrochenes Bein. Ihm ging es sehr schlecht», sagt Martina Dreier zu «Tele M1» . Ihr Kater wurde Opfer eines hinterhältigen Angriffs; jemand schien mit einer Schrotflinte auf das arme Tier geschossen zu haben. «Ich frage mich, wer so etwas übers Herz bringt», sagt die Katzenliebhaberin.

Als sie den blutüberströmten Kater Abends vor der Haustüre sah, brachte sie ihn sofort in die Tierklinik. Dort folgte die traurige Gewissheit: Rund 30 Kugeln hatte der Kater in seinem Körper. «Wir haben ein Röntgenbild gemacht und sahen, dass der Kater voll mit Schrotkugeln war. Das vordere linke Bein wurde von den Kugeln zertrümmert», sagt Emilie Jäggi, Leitende Tierärztin der Tierpraxis am Homberg.