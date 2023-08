In Zürich werden während der Hitzewelle mehrere Katzen vermisst

J.* und C.* aus Zürich sind am Boden zerstört: Seit knapp einer Woche fehlt von ihrem Kater Tuli jede Spur. «Wir suchen ihn jeden Abend stundenlang – leider ohne Erfolg.» Auch Social-Media-Posts, Meldungen bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale (STMZ) und aufgehängte Zettel hätten bisher nichts ergeben. Trotzdem wollen die Besitzer nicht aufgeben: «Wir hoffen, dass er noch lebt und wir ihn finden werden.»

Der Siamkater sei in der Nacht auf Montag plötzlich aus dem heimischen Garten in Zürich-Brunau verschwunden. «Wegen der Hitze in der Wohnung blieb er über Nacht draussen.» Als ihn J. jedoch am Morgen rief, sei Tuli nicht aufgetaucht. «Normalerweise geht er nicht weit weg und reagiert auf unsere Stimmen. Es ist untypisch, dass er nicht nach Hause kommt.» Als der Kater bis zum Mittag nicht zurückkam, habe das Paar begonnen, sich Sorgen zu machen.