Rubigen BE  – Kater Willi entgeht nur knapp dem Tod – Verletzungen wohl menschengemacht 

Kater Willi wurde am 19. Januar mit schweren inneren Verletzungen in Rubigen aufgefunden. Halterin Pia M.* brachte das Tier am nächsten Morgen zum Tierarzt, der ein Röntgen und einen Ultraschall durchführte. «Im Verlauf der Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass die Verletzungen von einem Menschen verursacht wurden», sagt M. zu 20 Minuten. «Willi hatte am Bauch einen riesigen Bluterguss.» Das Nachrichtenportal «Bern-Ost» hatte als Erstes über den Fall berichtet.