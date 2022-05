Zweite Tochter : Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt sind im Babyglück

Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver sind erneut Grosseltern geworden: Ihre Tochter Katherine hat am Samstag ein Mädchen namens Eloise Christina zur Welt gebracht. Papa ist «Guardians of the Galaxy»-Star Chris Pratt.

1 / 4 Zum zweiten Mal Eltern: Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger bei der Premiere von «Avengers: Endgame» 2019. imago images / MediaPunch Das Paar ist seit drei Jahren verheiratet. imago images / Picturelux Die strahlenden Grosseltern Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger, hier 2003 bei der Premiere von «Terminator: Rise of the Machines». IMAGO

US-Autorin Katherine Schwarzenegger Pratt (32) und Hollywoodstar Chris Pratt (42) sind erneut Eltern geworden. «Wir freuen uns sehr, die Geburt unserer zweiten Tochter, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt, bekannt zu geben», schrieben die beiden am Sonntagabend (Ortszeit) auf ihren jeweiligen Instagram-Seiten. «Wir sind über alle Massen glücklich und dankbar.» Das Licht der Welt erblickte Eloise demnach am Samstag.

Schwarzenegger Pratt ist die Tochter von Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (74) und Journalistin Maria Shriver (67). Die frischgebackene Grossmutter und Nichte von John F. Kennedy gratulierte auch gleich zur Geburt: «Bravo, Baby, du bist so eine tolle Mama, dein kleines Mädchen hat so viel Glück.»

Seit 2019 ist Schwarzenegger Pratt mit dem «Avengers»-Star verheiratet. Im August 2020 hatte sie die gemeinsame Tochter Lyla Maria zur Welt gebracht. Chris Pratt hat bereits einen Sohn aus einer früheren Ehe mit Schauspielkollegin Anna Faris (45, «Scary Movie»).

