Heiliges Sakrament : Katholikinnen fordern Eheschliessung für Homosexuelle in der Kirche

Der Schweizerische Katholische Frauenbund fordert nach dem klaren Ja zur Ehe für alle, dass gleichgeschlechtliche Paare sich auch in der Kirche trauen lassen können. Seitens der katholischen Kirche sei man aber noch nicht so weit.

Urs Brosi, Generalsekretär der katholischen Landeskirche Thurgau, entgegnet, die katholische Kirche habe in Sachen Akzeptanz von Homosexuellen grosse Fortschritte gemacht. Homosexualität wird nicht mehr als Krankheit angesehen, sondern als Veranlagung akzeptiert. « Wo im Moment noch Spannungen sind, ist im Bereich der Einschätzung, was Natur heisst und was Gott mit der Schöpfungsordnung tun wollte. Da steht sich die katholische Kirche mit ihrer Lehre ein Stück weit selbst im Weg. Aber den Schritt zu machen und zu sagen, dass es etwas ist, das von Gott auch in einem positiven Sinn in dieser Schöpfungsordnung gewollt ist. Dies fehlt noch, da man im Moment nichts Wertvolles darin erkennen kann und somit unter dem defizitären Aspekt betrachtet, dass gleichgeschlechtliche Paare nicht zeugungsfähig sind. Wegen dieses Defizits und dieses Unterschieds stellt man es nicht gleich. »