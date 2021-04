«Mein Herz ist verliebt» : Katholischer Priester beichtet Gemeinde von seiner Liebe zu einer Frau

Während der Sonntagsmesse gestand ein italienischer Priester seiner Gemeinde, dass er vorhabe, sein Keuschheitsgelübde zu brechen. Sein Vorgesetzter gab ihm den Segen.

«Mein Herz ist verliebt»: Mit diesen Worten hat ein italienischer Priester vor seiner Gemeinde seine Liebe zu einer Frau gestanden. Der 42-jährige katholische Geistliche legte die ungewöhnliche Beichte während der Sonntagsmesse in der Kirche San Felice in Massa Martana ab, wie seine Diözese am Dienstag mitteilte.