Plötzlicher Abgang - Kathrin Wehrli verlässt per sofort die Chef-Etage der Raiffeisen

Das ist Raiffeisen

Die Raiffeisen ist in der Schweiz die drittgrösste Bank. Sie besteht aus rund 1,95 Millionen Genossenschafterinnen und Genossenschafter und zählt laut eigenen Angaben 3,6 Millionen Kundinnen und Kunden. Die Bank ist an 823 Standorten in der ganzen Schweiz präsent. Die 219 rechtlich autonomen und genossenschaftlich organisierten Raiffeisenbanken sind in der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

zusammengeschlossen. Diese hat die strategische Führungsfunktion der gesamten Raiffeisen Gruppe inne. Die Bank verwaltet ein Kundenvermögen in der Höhe von 236 Milliarden Franken. Insbesondere im Hypothekar-Geschäft ist Raiffeisen ein grosser Player. Der Marktanteil beträgt hier 17,5 Prozent.