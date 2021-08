Verdacht auf Kieferbruch - Katie Price von Einbrecher brutal verprügelt

In der Nacht auf Montag wurde die 43-Jährige beim Fernsehen im Haus ihres Verlobten in Essex überrascht – und brutal zusammengeschlagen.

Schock für das ehemalige It-Girl Katie Price: Die 43-Jährige wurde offenbar Opfer eines Überfalls – und das im Zuhause ihres Verlobten Carl Woods (31) in Little Canfield, Essex. Die Polizei wurde am frühen Montagmorgen um 1.30 Uhr alarmiert, kurz darauf wurde das Glamour-Model mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Gegenüber der Zeitung «The Sun» berichtet Price jetzt über die Einzelheiten der Tat.