Kind Nummer sechs - Katie Price will Mädchen mit Behinderung adoptieren

So wurde das Mädchen mit komplexen gesundheitlichen Problemen geboren, die unter anderen auf eine Chromosomenmutation zurückzuführen sind. Aufgrund dessen und der damit einhergehenden Notwendigkeit einer lebenslangen Betreuung, sei Olivia sehr schwer zu vermitteln. Doch nun laufe ihr die Zeit davon: Sollte sie keine Adoptiveltern finden, werde sie permanent in einer Pflegeeinrichtung untergebracht.

«Würde es lieben»

Das möchte Katie unbedingt verhindern. Auf Instagram teilte sie mit: «Ich würde es lieben, sie in unserer Familie zu haben.» Gegenüber «The Sun» verrät sie sogar, dass sie bereits versucht habe, Kontakt aufzunehmen – bisher ohne Erfolg. «Ich habe keine Rückmeldung bekommen», so der Reality-TV-Star. Erfahrung mit Kindern, die spezielle Bedürfnisse haben, hat sie jedenfalls. Ihr ältester Sohn Harvey (19) ist autistisch, sehbehindert und leidet an der seltenen Genkrankheit Prader-Willi-Syndrom.

So oder so will die fünffache Mutter ihre Familie vergrössern. So wünscht sie sich ein gemeinsames Kind mit ihrem neuen Verlobten, dem Autohändler Carl Woods (31). Geklappt hat dies bisher aber noch nicht, wie sie «The Sun» erzählt.