Katie Price wurde im Auto überfallen und vergewaltigt

Katie Price ist für ihr turbulentes und skandalreiches Leben bekannt. Doch es gibt Details, die sie lieber für sich behalten hatte – bis jetzt. In ihrem neuen Dokumentarfilm «Trauma and Me», der morgen, 8. September, auf dem britischen Sender Channel 4 ausgestrahlt wird, lässt das Ex-Model tief in seine Seele blicken und verrät, nach einem traumatischen Erlebnis unter psychischen Problemen zu leiden.