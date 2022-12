Katie Price flüchtet mit Carl Woods und den Kids in die Ferien

Die beiden Kinder stammen aus der zerbrochenen Ehe mit dem Stripper Kieran Hayler (35), der gerade selbst in die Schlagzeilen geraten ist. Wie «The Sun» weiter berichtet, wurde der 35-Jährige am Montag wegen Verdachts auf Stalking auf der Police Station in Sussex verhört und noch am selben Abend wieder freigelassen. Kieran soll gezwungen worden sein, seinen Fans zu verbieten, ihm Nachrichten zu senden. Seitdem deaktivierte er auch die Kommentarfunktion auf seinem Instagram-Profil.