Statement der Sängerin: Katy Perry klärt über ihr «kaputtes Puppenauge» auf

Katy Perry verliert bei einem Konzert in Las Vegas die Kontrolle über ihr Auge: Sekundenlang schien sie ihr Auge nicht mehr steuern zu können. Es klappte immer wieder zu.

Sie teilte das Video ihrerseits und kündigte damit ihre Konzerte fürs nächste Jahr an.

Der Clip ging viral und versetzte Fans in Sorge, die Gerüchteküche brodelte.

Tagelang herrschte Schweigen auf dem Instagram-Account von US-Sängerin Katy Perry. Ein Statement zu dem mysteriösen Vorfall auf der Bühne in Las Vegas (siehe Video oben) gab es nicht. Dafür tauchten jede Menge Gerüchte auf : Die Sängerin könnte wie Justin Bieber am Ramsay-Hunt-Syndrom leiden, ihre künstlichen Wimpern könnten das Lid nach unten gezogen haben oder sie sei durch einen Roboter ersetzt worden. Auch die Covid-19-Impfung geriet unter Verdacht.

Ankündigung neuer Termine

Die möglichen Erklärungen scheinen die Sängerin amüsiert zu haben, wie ihr mittlerweile nachgereichtes Statement auf Instagram zeigt: «Ich lade alle meine #flatearthers #spaceisfakers #birdsarentrealers #skyisntbluers ein, sich meinen Partytrick mit dem kaputten Puppenauge nächstes Jahr in Vegas anzusehen!», heisst es da. Die Setlist der Show sei eine lustige Erinnerungsreise, die bis ins Jahr 2008 zurückreicht, «eine Zeit, in der wir noch nicht von der Paranoia unserer eigenen Echokammern eingefroren waren!», ergänzt sie in Anspielung auf die Dynamik auf Social Media.