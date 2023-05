Krönung von Charles: Katy Perry sorgt mit Verhalten für Aufsehen

via REUTERS

Unter den Gästen war auch Katy Perry, die jeden einzelnen Moment des Jahrhundertereignisses scheinbar festhalten wollte. So knipste sie innerhalb der geschichtsträchtigen Abtei nicht nur zahlreiche Selfies, sondern …

Am 6. Mai fand die Krönung von König Charles und Königin Camilla in der Westminster Abbey statt.

So knipste die Sängerin innerhalb der Westminster Abbey unbekümmert Selfies, stolperte fast und fand ihren Sitzplatz nicht. Zudem belegt sie stolze fünf Umkleidekabinen.

In einem rosafarbenen Kostüm erschien Katy Perry (38) zur Krönung von König Charles (74) und Königin Camilla (75) und tritt am Sonntag beim Krönungskonzert auf Schloss Windsor auf.

Einen Tag nach der Krönungszeremonie von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) findet das Krönungskonzert auf Schloss Windsor statt. Dazu werden 20’000 Menschen erwartet. Bei der von BBC organisierten Veranstaltung werden unter anderem Lionel Richie (73), Andrea Bocelli (64), die frühere Boy-Band Take That und Katy Perry auftreten. Vor allem Letztere sorgt am Krönungswochenende für ziemlich viel Gesprächsstoff.