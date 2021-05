Online Consulting AG Wil - «Katz-und-Maus-Spiel» – Firmenchef schildert Hackerangriff wie einen Einbruch

Ein Hackerangriff auf eine Wiler IT-Firma konnte Ende April erfolgreich abgewehrt werden. Die Online Consulting AG, die unter anderem sensible Daten der Stadt St. Gallen aufbewahrt, hatte grosses Glück. Beim Angriff handelte es sich laut CEO Balz Zürrer um einen sogenannten Ransomware-Angriff. Dort werden die Daten verschlüsselt und so unbrauchbar gemacht. Erst nach dem Zahlen von Lösegeld, das meist in Millionenhöhe liegt, werden die Daten von den Hackern wieder freigegeben.