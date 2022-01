Katze in Egnach befreit sich nach stundenlangem Drama von selbst aus Schacht 

Hier siehst du, wie Katze Minka im Schacht feststeckt und anschliessend wohlbehütet zuhause ist. 20Min

Darum gehts Das Büsi, welches über mehr als 24 Stunden in einem engen Schacht feststeckte, ist endlich frei.

Es ist in der Nacht auf Montag alleine über die selbstgebaute Leiter des Tierschutzes entkommen.

Der Vierbeiner hat den Weg alleine nach Hause gefunden. Die Besitzer sind überglücklich.

Dutzende Facebook-User haben mitgefiebert und sind froh über das Happy End.

«Sie war schmutzig und hungrig – aber zum Glück ohne Verletzungen», schreibt Bea Etter, die Besitzerin von Katze Minka, in einem Facebook-Beitrag, um die zahlreichen Mitfiebernden zu beruhigen. Das Büsi wurde am Samstagabend, nachdem es mehrere Tage nicht zuhause auftauchte, in einem Schacht in Neukirch – Egnach TG gefunden.

Die Präsidentin des Tierschutzvereins Romanshorn machte die Besitzerin über einen rund 500 Mal geteilten Facebook-Beitrag ausfindig. Die darauffolgenden, stundenlangen Rettungsversuche blieben vorerst erfolglos. Über 24 Stunden lang war das Unglücks-Büsi im engen Schacht gefangen. «Wir haben dann beschlossen, sie über Nacht in Ruhe zu lassen», so Etter. Da der Vierbeiner sehr scheu gegenüber fremden Menschen ist, war die Besitzerin überzeugt, dass Minka sich erst befreien würde, wenn es ruhig war.

Dann die Überraschung: Katze Minka tauchte um 4.45 Uhr in der Nacht auf Montag plötzlich im Wohnzimmer der Besitzerin auf: «Sie spazierte herein, als wäre nichts gewesen», so Etter. Minka hatte es geschafft, über die von den Tierschützerinnen gebaute Leiterkonstruktion dem rund vier Meter tiefen und 30 Zentimeter schmalen Schacht zu entkommen. «Wir stellten am Abend zuvor gewärmtes Futter beim Schachtausgang bereit. Der Geruch sollte ihr Antrieb geben, um selbst hochzuklettern», sagt Etter.

1 / 5 Diese Katze erregte in den letzten Tagen grosse mediale Aufmerksamkeit. Bea Etter Während mehr als 24 Stunden war sie in einem Schacht gefangen. Diverse Rettungsversuche scheiterten. Irene Keller / Tierschutzverein Romanshorn Um 4.45 Uhr in der Nacht auf Montag tauchte Minka dann plötzlich im Wohnzimmer ihrer Besitzer auf und verhielt sich, als wäre nichts gewesen. Bea Etter

Besitzerin und Katze bedanken sich bei Helfenden

Etter war überwältigt von der Anteilnahme via Facebook. «Diverse Privatpersonen und sogar ein Tierarzt boten ihre Hilfe an.» Noch glücklicher war die Katzenbesitzerin aber über die unermüdlichen Bemühungen der Tierschützerinnen vor Ort: «Wir möchten uns herzlich für deren intensiven Einsatz bedanken.» Etter war froh, so sorgfältig in die Rettungsversuche miteinbezogen worden zu sein, denn Minka benehme sich oft «sehr speziell» und ihr Verhalten entspreche nicht der Norm.

Doch nicht nur die Besitzerin, sondern auch Minka selbst schien sich zu bedanken. Als die beiden Helferinnen des Tierschutzvereins Romanshorn am Montagmorgen auftauchten, liess sich Minka in aller Ruhe von ihnen streicheln und schmiegte sich an deren Beine. Etter ist überzeugt: «Normalerweise kommt sie gar nicht erst aus ihrem Verstecken heraus, wenn fremde Menschen zuhause sind. Man spürte ihre Dankbarkeit.»