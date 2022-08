Katze wird in Trimmis GR angeschossen

Die Halterin will nun andere Einwohnerinnen und Einwohner warnen: In Trimmis GR würden häufig Katzen auch einfach verschwinden.

Bruna Sibilia aus Trimmis GR kam am Sonntag gerade erst aus den Ferien nach Hause. Der Schock sitzt immer noch tief, denn am Mittwoch hatte sie einen Anruf von ihrer Tochter erhalten, die sich in ihrer Abwesenheit um ihre Katze Diva gekümmert hatte. «Sie schilderte mir, dass Diva im Wohnzimmer am Boden lag und sich nicht mehr bewegte. Eine Blutspur war zu sehen. Erst dachte sie, Diva hätte einen Kampf mit einer anderen Katze gehabt», so Sibilia gegenüber 20 Minuten. Als die Katze dann aber auch nichts gegessen habe, sei ihre Tochter mit ihr zum Tierarzt gegangen.