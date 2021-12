Basel – Katze lag tot vor zerstörter Auffangstation – Kopfgeld ausgesetzt

In der Katzenstation versorgen und pflegen Tierschützer wild lebende Katzen und versuchen deren Ausbreitung zu verhindern.

Unbekannte demolierten die Katzenstation St. Johann in Basel und töteten dabei eine Katze.

In Basel haben Vandalen eine Katzenstation demoliert und dabei eine Katze getötet.

Vor Heiligabend wurde in Basel eine Katzenstation im St. Johann-Quartier von Unbekannten demoliert und dabei eine Katze getötet. Die Betreiberin der Katzenstation Ines Zehnder machte den Fall auf Facebook publik. Zehnder betreibt die Station beim Bahnhof St. Johann mit ihren Töchtern und anderen Tierschützern. Täglich stellen sie dort Futter bereit und kümmern sich um kranke oder unkastrierte Tiere. So versuchen sie die Ausbreitung wilder Katzen zu verhindern.

Nachdem die Vandalen vermutlich am Donnerstag dort ihr Unwesen getrieben haben, bleiben die Katzen der Station fern. Die einzige Katze, die Zehnder noch auffinden konnte, lag tot vor einem Bretterverschlag auf einer Decke. Die Tierschützerin ist fassungslos. «Wer macht sowas?»

Zehnder hat einen Verdacht, wer die Katzenstation demoliert hat. In der Nähe hielten sich regelmässig Jugendliche auf, sagt sie gegenüber Telebasel. Wahrscheinlich würden sie dahinterstecken. Sie habe bereits die Polizei verständigt und Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Auf Facebook setzte sie zudem eine Belohnung von 200 Franken aus. Inzwischen sind dank Spenden aber schon 1800 Franken zusammengekommen für Hinweise auf die Täterschaft. «Ich erhoffe mir, dass jemand von den Jugendlichen das Geld will und verrät, wer dafür verantwortlich ist», so Zehnder.