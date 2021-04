Berner Büsi in Not : Katze klettert vierzig Meter hohen Baum hinauf und muss gerettet werden

Eine vermisste Katze wurde von einem Passanten in vierzig Metern Höhe auf einem Baum entdeckt. Weil die Feuerwehr mit dem Kran nicht hinkam, musste eine andere Lösung gefunden werden.

Eine ganze Woche lang war eine Familie aus Hasle-Rüegsau BE auf der Suche nach ihrer entlaufenen Katze Nala. Zufällig wurde diese am Sonntag von einem Passanten in luftiger Höhe entdeckt, wie «Tele Bärn» berichtet. Nala war auf einen Baum in gut vierzig Meter Höhe geklettert und traute sich offensichtlich nicht mehr hinunter. Die Rettungsaktion gestaltete sich schliesslich komplizierter als angenommen: Da die Feuerwehr mit dem Kran nicht zum Baum gelangte, musste ein professioneller Baumpfleger auf Platz bestellt werden, der hinauf kletterte.