Katze ernährt sich von Leiche ihres Herrchens

In Cuxhaven im deutschen Bundesland Niedersachsen verstarb ein 43-jähriger Mann in seiner Wohnung. Sein Tod blieb rund zwei Monate lang unbemerkt. Die Polizei von Cuxhaven bestätigte den Vorfall auf Anfrage von «Bild». Ein Polizeisprecher sagt: «Die Nachbarn des Verstorbenen haben sich am 16. September bei der örtlichen Polizeistation gemeldet, da sie den Verstorbenen schon seit einer Weile nicht mehr gesehen hatten und besorgt waren.» Die Polizeibeamten hätten die Wohnung mithilfe eines vorhandenen Ersatzschlüssels öffnen können. Dort hätten sie die Leiche des Mannes entdeckt. Eine Fremdeinwirkung werde ausgeschlossen.

Katze ernährt sich von Leiche

In der Wohnung wurde jedoch auch noch eine lebende Katze angetroffen. Wie das Tierheim von Cuxhaven schreibt, sei diese in einem erbärmlichen Zustand gewesen. Sie habe nicht einmal mehr richtig essen können. Wie sich herausstellte, hatte sich das Büsi aufgrund des Überlebensdrangs von der Leiche seines Herrchens ernährt.



Im Tierheim angekommen sei die Katze erstmal entgiftet und durch einen Tierarzt betreut worden. Sie erhole sich inzwischen gut und werde täglich zutraulicher. Das Tierheim kann nur vermuten, wie sehr die Katze gelitten haben muss. «Es war ein Überlebenskampf, und niemand wusste, was sich hinter der Wohnungstür abspielte», heisst es dort. Es sei ein Wunder, dass die Katze so lange durchgehalten habe. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Katze zur Adoption freigegeben werde.