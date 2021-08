Heerbrugg SG - Katze mit Luftgewehr angeschossen

Ein Kater wurde von einem Unbekannten per Luftgewehr attackiert (Symbolbild).

In Heerbrugg SG wurde ein Kater zweimal von einem Luftgewehr getroffen.

Ein Ehepaar aus Heerbrugg erlebte vergangenen Sonntag einen gewaltigen Schock, als ihr Kater nach Hause kam, wie der Rheintaler am Freitag berichtet. Der Kater namens Akim verhielt sich nämlich äusserst komisch. «Akim war orientierungslos, ängstlich und konnte seine Hinterbeine kaum bewegen», sagt der Besitzer. Am Montagmorgen brachte er den Kater zum Tierarzt.

Wie sich dort herausstellte, wurde Akim zweimal von einem Luftgewehr getroffen, einmal in den Bauch und einmal in die Schulter. Die Kugel in der Schulter steckte dort schon seit mehreren Wochen, sagte der Tierarzt. Die beiden Projektile der Marke Diabolos mussten operativ entfernt werden.