In Uttigen im Kanton Bern wurde eine tote Katze aufgefunden. An der Thunstrasse bei der Bahnüberführung hängte ein bislang nicht weiter bekannter Täter die Katze an einer Bahnüberführung auf. Die Kantonspolizei Bern rückte mit einer Patrouille aus – und fand vor Ort nur noch eine tote Katze. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.