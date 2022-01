Neukirch – Egnach TG – Katze steckt seit Stunden in vier Meter tiefem Schacht fest

Eine vermisste Katze wurde am Samstagabend in einem vier Meter tiefen Schacht entdeckt. Die Helfer vor Ort sind ratlos und versorgen die Katze nun vorerst über einen Korb mit Futter.

Der Tierschutzverein Romanshorn versuchte die Katze mit Hilfe eines Korbes zu retten.

Darum gehts Ein Büsi, welches seit einigen Tagen als vermisst galt, wurde in einem vier Meter tiefen Schacht gefunden.

Über einen Facebook-Beitrag konnte die Besitzerin ausfindig gemacht werden.

Zusammen mit Mitarbeitern des Tierschutzes wurde stundenlang versucht, die Katze aus dem Rohr zu befreien – bisher erfolglos.

In Neukirch-Egnach (TG) ist eine Katze in einen drei bis vier Meter tiefen Schacht gefallen - die Rettung sversuche liefen mehrere Stunden und blieben bisher erfolglos . In einer lokalen Facebook-Gruppe wurde am Samstagabend auf die missliche Lage des Büsis aufmerksam gemacht , um den Besitzer ausfindig zu machen. Innert kürzester Zeit wurde der Beitrag rund 500 M al geteilt. Die Katze sei eingeschüchtert und scheu, schreibt Irene Keller, Verfasserin des Beitrags und Präsidentin des Tierschutzvereins Romanshorn. « Die Stimme des Besitzers wäre sicherlich hilfreich , um die Katze zu beruhigen » , so Keller. Nach wenigen Stunden tauchte dann der Besitzer am Ort des Geschehens auf.

Aufgrund diverser Verwinkelungen sei es schwer gewesen überhaupt an das Unglücks-Büsi zu gelangen. Über eine heruntergelassene Kamera konnte der Zustand der Katze festgestellt werden. Die Helfer vor Ort haben d en Vierbeiner für die Dauer der Rettungsaktion mit Futter und einer Decke versorgt.

1 / 5 Diese Katze wurde seit mehreren Tagen vermisst. Irene Keller / Tierschutzverein Romanshorn Sie ist in einen vier Meter tiefen Schacht gefallen. Irene Keller / Tierschutzverein Romanshorn Mit einer Kamera, welche die Helfer das Rohr herunterliessen, versuchten sie, den Zustand des Büsis festzustellen. Irene Keller / Tierschutzverein Romanshorn

Diverse Versuche, die Katze zu befreien, scheitern

Versuche, die Katze mit einem Netz und Stricken zu erreichen , sind gescheitert. Rita Krapf, Meldestellenleiterin des Tierschutzvereins Romanshorn, hat daraufhin eine vier Meter lange Treppe aus Brettern und einer Eisenstange gebaut, um dem Kätzchen so den Aufstieg aus dem Schacht zu ermöglichen. Auch in den Kommentaren des Facebook-Beitrags bemühen sich diverse Mitglieder , die Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien. So wurde unter anderem vorgeschlagen , ein langes Tuch oder ein Bettlaken herunterzulassen, an welche m sich der Vierbeinern festkrallen könne. Auch wurde die Bitte geäussert, eine Wärmflasche gegen die kalten Temperaturen in den Schacht zu geben, um die Katze vor dem Erfrieren zu schützen .

Da das Büsi auf keine der genannten Rettungsversuche reagierte , befürchtete Keller, dass die Katze verletzt sei und die Treppe deshalb nicht aus eigener Kraft hochklettern konnte. Der Rettungstrupp probierte daraufhin, den Vierbeiner in einen Korb zu locken. Das Vorhaben teilte sie in einem Video mit Dutzenden besorgten Facebook-Usern und -Userinnen. Leider blieb auch diese Variante ohne Erfolg. Selbst die Feuerwehr habe laut Keller keine Möglichkeiten: «Der rund 30 Zentimeter knappe Durchmesser des Rohrs und der mögliche Fluchtweg ins Querrohr sind alle sehr schlechte Begebenheiten für die Rettung.»

Animal Rescue soll eingeschaltet werden

«Wir müssen sie nun für einen Moment in Ruhe lassen», so Keller am Sonntagnachmittag gegenüber 20 Minuten. Das Bäuchlein sei voll und sie hoffe, dass die Katze den eigenen Ausstieg über die gebaute Treppe doch noch schafft. Sollte die Situation am Montag noch gleich aussehen, werde ausserdem die «Animal Rescue Tierrettung Schaffhausen und Thurgau» eingeschaltet. Für Keller ist klar: «Wir bleiben zusammen mit der Besitzerin dran, bis wir die Katze da raus haben.»