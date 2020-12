Die Kantonale Notrufzentrale erhielt am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr die Meldung über einen Hausbrand in Salez SG.

In Salez SG kam es am Samstag zu einem Brand in einem Haus.

Die Kantonale Notrufzentrale erhielt am Samstag kurz vor 15 Uhr die Meldung über einen Hausbrand an der Forsteggstrasse in Salez SG. Die örtliche Feuerwehr rückte aus und konnte im Keller des Hauses den Brand ausmachen, wie es am Sonntag in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst.