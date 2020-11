Zuletzt fand sie in Schönenberg an der Thur TG bei einem Ehepaar Unterschlupf.

Zwischenzeitlich wurde das Tier in Kradolf TG von einem Ehepaar gefüttert.

Die Geschichte um Büsi Shira hat ein glückliches Ende genommen. Die Katzendame galt während dreier Jahre als vermisst, nachdem sie in Uttwil TG spurlos verschwand. Wieder aufgetaucht ist das Tier im 12 Kilometer entfernten Schönenberg an der Thur TG. Dort wurde das Büsi von einem Ehepaar gefüttert. «Sie war am Anfang sehr abgemagert und scheu, als wir sie sahen», sagt Gabriela Kubli, die Felix, wie sie die Katze nannte, fütterte. «Mit der Zeit wurde sie immer zutraulicher.» Sie vermisse die Katze zwar, sei aber froh, dass sie nun bei der richtigen Besitzerin ist.