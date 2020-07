Cat-Attack

Katzen-Hacker zerstören tausende Datenspeicher weltweit mit Miauen

Die Daten in mehr als 4000 öffentlich zugänglichen Datenbanken sind in den letzten Tagen vollständig gelöscht worden. Unbekannte haben sie einfach mit dem Ausdruck «Meow» überschrieben. Experten vermuten Selbstjustiz.

In den letzten Tagen haben Unbekannte Datensätze in über 4000 öffentlich zugänglichen Datenbanken überschrieben.

Ungeschützte Datenbanken sind vielfach schuld an Datenlecks. Dabei können persönliche Daten von Nutzern verbreitet werden. Experten entdecken immer wieder Datenberge im Netz. So auch Bob Diachenko. Der IT-Sicherheitsforscher entdeckte kürzlich eine ungeschützte Datenbank mit Daten eines VPN-Anbieters. Er meldete sich beim Anbieter, worauf die Daten abgesichert wurden. Doch nur kurze Zeit später waren sie wieder zugänglich.

«Sie machen es aus Spass»

Hackerman statt Schadsoftware

In der Hacker-Szene gibt es weitere Beispiele von Faustrecht. So haben kürzlich Hacker die Drahtzieher der Emotet-Schadsoftware übertölpelt. So zerstörerisch wie Emotet ist sonst keine andere Schadsoftware. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bezeichnete Emotet als «König der Schadsoftware». Anstatt schädliche Software lieferten die Server der Cyberkriminellen nur noch GIFs aus, etwa dieses hier: