Hunzenschwil AG: Zwei Katzen in Kartonschachtel am Bahnhof gefunden

Zwei Katzen wurden am Donnerstagabend am Bahnhof in Hunzenschwil AG gefunden.

Am Donnerstagabend wurden in Hunzenschwil beim Bahnhof zwei Katzen in einer Kartonschachtel ausgesetzt. Kurz nach 21 Uhr rief eine Person die Notrufzentrale der Polizei an und meldete den Fund.