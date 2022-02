Folgenreiche Missetat : Katzen-Kicker Zouma muss 310’000 Fr Busse zahlen, Haustiere beschlagnahmt

Das Video, das den französischen Nationalspieler und West-Ham-Verteidiger Kurt Zouma bei der Misshandlung einer seiner Katzen zeigt, hat empfindliche Folgen: Ihm werden zwei Wochenlöhne abgezogen und er wurde für das nächste Spiel gesperrt.

West-Ham-United-Spieler Kurt Zouma sorgt für einen weiteren Skandal in der Premier League.

Die Katzen der Familie sind nun in der Obhut von Tierschützern.

Ein Video, das West-Ham-Verteidiger Kurt Zouma bei der Misshandlung seiner Katze zeigt, sorgte in Grossbritannien für grosse Empörung.

Die Misshandlung seiner Katze hat für den französischen Fussball-Nationalspieler Kurt Zouma finanzielle Konsequenzen. Der englische Erstliga-Verein West Ham United erklärte am Mittwoch, der 27-jährige Verteidiger werde mit der «höchstmöglichen» Geldstrafe belegt. In einer Online-Petition forderten unterdessen Zehntausende Menschen, den Fussballer auch strafrechtlich zu verfolgen. Bis Mittwochnachmittag hatten mehr als 170’000 Menschen die Petition unterschrieben.

Die Höchststrafe, die ein Verein gegen einen Spieler verhängen kann, beläuft sich in der Regel auf zwei Wochengehälter. Im Fall des Franzosen wären das 250’000 Pfund, umgerechnet 313’000 Franken. West Ham United erklärte, Zouma habe die Geldstrafe «sofort akzeptiert» und darum gebeten, das Geld an eine Tierschutzorganisation zu spenden. «In Grossbritannien haben wir Gesetze gegen die Misshandlung von Tieren, Gesetze, die für jeden gelten sollten, egal ob reich oder arm, berühmt oder nicht», heisst es in der Petition. Die Londoner Polizei und die Tierschutzorganisation RSPCA werden aufgefordert, den Fall umgehend zu untersuchen. Der «Täter dieser abscheulichen Tat» müsse strafrechtlich verfolgt werden.