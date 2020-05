Aktualisiert vor 10h

Bettenklauer

Katzen können hundsgemein sein

Nicht nur in der Menschen-, auch in der Tierwelt geht es manchmal total ungerecht zu und her. Die Hunde in unserer Bildstrecke können ein Lied davon heulen.

1 / 19 «Es ist minus 13 Grad und der König hat sein Bett beansprucht», schreibt dieser Reddit-User zu seinem Foto. «Es gelang mir, sein ganzes Leid einzufangen, nachdem er sein Bett verloren hatte», beschreibt dieser User sein Foto. Reddit/TrulyDannyDeVito «Hund und Katze freuen sich über die neuen Bettchen, die wir ihnen gekauft haben.» Reddit/Bob_Sch

Da will er kurz ein Nickerchen machen, doch die Katze hat sein Körbchen in Beschlag genommen. Oder Herrchen kauft extra ein neues Bettchen – aber der Stubentiger probiert es wie selbstverständlich zuerst aus. Selbst nettes Fragen bringt den Hund oft nicht weiter, denn niemand ignoriert so gut wie eine Katze, die es sich in fremden Tüchern bequem gemacht hat.

So bleibt oft nur, sich zu verkriechen und dem Nestbesetzer neidige und vorwurfsvolle Blicke zuzuwerfen. Wie gut Hunde das können, sehen Sie in der Bildstrecke von gesammelten Redditbeiträgen.