Winkel ZH - Katzenfamilie ausgesetzt – zwei verwahrloste Tiere eingeschläfert

Beim TierRettungsDienst in Winkel ZH wurden Katzen in einer Schachtel ausgesetzt.

Einen traurigen Fund machte eine Mitarbeiterin der Stiftung TierRettungsDienst in der vergangenen Woche. Sie entdeckte im Gras vor dem Gebäude, in dem die Stiftung untergebracht ist, eine grössere Kartonschachtel mit der Aufschrift «Hilfe uns». Durch eine Öffnung im Karton konnte sie mehrere Katzen sehen, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst.