Fremde Tiere verscheuchen - Katzenforscher empört Tierfreunde mit Tennisball-Vorschlag

Dies, nachdem sich eine Nachbarin in Worb BE genervt hatte, weil eine Katze Libellen bei ihrem Teich jagt.

Katzenforscher Dennis C. Turner riet, mit einem Tennisball nach Katzen zu werfen, jagten diese in fremden Gärten. Leserinnen und Leser reagierten schockiert.

Eine Nachbarskatze bringt Elsbeth Krapf an den Rand der Verzweiflung: Gnadenlos jagt das Tier Libellen bei ihrem Teich am Paradiesweg in Worb BE. Als Verscheuchungsmethode empfahl Katzenforscher Dennis C. Turner darauf, mit einem Tennisball nach der Katze zu werfen. «Ein Tennisball ist schwer genug, um ihn gezielt werfen zu können, aber nicht schwer genug, um der Katze einen Schaden zuzufügen.»