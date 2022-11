Luzern: Katzenhalter lassen ihre Tiere zunehmend verwahrlosen

In Luzern sind immer mehr Katzen Fälle für den Tierschutz, weil sie vernachlässigt werden und sich niemand um sie kümmert, wenn sie krank sind. Diese Feststellung macht die Tierschutzorganisation Netap . «Wir haben den Eindruck, dass das Katzenelend in ländlichen Gebieten im Kanton Luzern sehr gross ist», sagt Esther Geisser, Präsidentin und Gründerin. Ursprung des Elends seien Halter, die Tiere nicht kastrieren lassen. Durch die steigende Zahl an Katzen nehme auch die Zahl verwahrloster Büsis zu.

Kranke Katzen aus Luzern kosten Netap viel Geld

Zahlen, wie viele Katzen im Kanton Luzern leben, hat Geisser nicht. Laut Umweltberatung Luzern leben in der Schweiz mehr als 1,5 Mio. Katzen. Hinzu kommen dürften wilde Büsis. Geisser sagt, dass Luzern im Jahr 2021 an der Spitze lag, wenn es darum ging, dass Netap für Behandlungen kranker Katzen in die Taschen greifen musste. An dritter Stelle lag Luzern bei der Anzahl von Kastrationen. Inakzeptabel ist es für Geisser, wenn ein Landwirt zwar die Hilfe der Tierschutzorganisation in Anspruch nehmen will, um Katzen kastrieren zu lassen, dann aber mit ein oder zwei Kätzinnen weiter für Nachwuchs sorgen will. «Solche Landwirte bekommen keine Unterstützung von uns, denn das ist nicht nachhaltig.» Katzen, die sich Leute während der Pandemie angeschafft haben und nun aussetzen, verschärfen das Problem.