Aktualisiert 07.05.2020 15:13

Katzenklappe soll unerwünschten Katzenbabys das Leben retten

In Frutigen BE starben letztes Jahr drei Katzenbabys, nachdem sie in einem Abfallsack entsorgt worden waren. Damit sich solche Tragödien nicht wiederholen, hat die örtliche Tierpraxis eine Katzenklappe eingerichtet.

von Denise Brechbühl

1 / 3 Die Frutiger Tierpraxis hat eine Katzenklappe errichtet. Wer in seinem Haushalt unerwünschten Katzennachwuchs bekommt und keine Ahnung hat, was er mit den Tieren tun soll, kann sie dort abgeben. Foto: Lindenmatte Die Katzenbabys können sicher und anonym ins Einschubfach gelegt werden. Foto: Lindenmatte In der Schublade sind die kleinen Katzen an der Wärme, bis ein Arzt kommt. Foto: Lindenmatte

Darum gehts Die Tierarztpraxis in Frutigen hat eine Katzenklappe für unerwünschte Katzenbabys eingerichtet.

Auslöser war ein Vorfall, bei den Kätzchen in einem Plastiksack entsorgt wurden und starben.

Benutzt wurde die Katzenklappe bisher noch nie.

Der Vorfall Ende 2019 erschütterte die Frutiger Gemeinschafts-Tierarztpraxis Lindenmatte. Eine Katze aus dem Frutigenland im Kanton Bern hatte drei Junge zur Welt gebracht. Weil der unbekannte Besitzer die kleinen Kätzchen nicht wollte, entsorgte er sie in einem Abfallsack. Jemand hörte das Gewimmer der Kleinen und brachte sie in die Tierpraxis. Doch die Hilfe kam zu spät: Aufgrund des Sauerstoffmangels im Plastiksack starben die Kätzchen. Das Lindenmatte-Team hat Anzeige erstattet, ein Verfahren läuft seither.

«Die Tragödie hat das Personal unserer Frutiger Tierarztpraxis zutiefst erschüttert», sagte Tierarzt Arnold Odermatt zur «Berner Zeitung». Damit sich derartige Vorfälle nicht wiederholen, hat die Tierpraxis ähnlich den Babyklappen bei grossen Spitälern eine Katzenklappe eingerichtet: eine wärmeisolierte Box mit Schublade, in die der unerwünschte Katzennachwuchs sicher und anonym hineingelegt werden kann. Die Person muss dann nur noch den Notfallknopf drücken und das Wort «Katzenklappe» sagen. «Dieses eine Wort genügt», so Odermatt.

«Hoffentlich wird sie nie gebraucht»

Wer ein Tier in die Box legt, tritt seine Eigentumsrechte an diesem ab; von da an übernimmt die Praxis die volle Verantwortung für sie. In der Lindenmatte werden die Kätzchen dann ernährt und medizinisch versorgt.