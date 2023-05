Stein AG : Über die Katzentüre fanden die Einbrecher den Weg ins Haus

In Stein im Kanton Aargau wurden vier junge Marokkaner von der Polizei aufgegriffen. Diese wurden mit einer Reihe von Einbrüchen in Autos und Häuser in den umliegenden Gemeinden in Verbindung gebracht.