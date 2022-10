Presseschau: «Kauf für Mutige» – die Kollaps-Gerüchte rund um die CS beschäftigen international

Die Anlegerinnen und Anleger haben kein Vertrauen mehr in die Bank. Die sogenannten Credit Default Swaps, mit denen sie sich gegen mögliche Kreditausfälle sichern, sind so hoch wie man sie seit 2008 in der Finanzkrise nicht mehr gesehen hat. Die CS will sich umbauen, laut Gerüchten plant die Bank eine Massenentlassung. Doch CS-Chef Ulrich Körner will erst am 27. Oktober mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen über die Zukunft informieren.