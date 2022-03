Ukraine-Krieg - Kaufen die USA wieder Öl in Venezuela – trotz der Sanktionen von 2019?

1 / 6 US-Präsident Biden erlässt einen Importstopp für russisches Öl. AFP Auch US-Aussenminister Antony Blinken fordert Europa auf, sich von russischem Öl unabhängig zu machen. Reuters Am 7. März 2022 bestätigte das Weisse Haus Gespräche einer US-Delegation mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro am Wochenende in Caracas. REUTERS

Darum gehts US-Präsident Biden verkündet neue Strafmassnahmen gegen «Putins Kriegsmaschinerie».

Russisches Öl soll in US-Häfen nicht mehr angenommen werden.

Nun kommt ein alter Player wieder zurück ins Spiel: Venezuela.

Es sollte eine geheime Reise sein – doch inzwischen musste Jen Psaki, Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, gegenüber US-Medien zugeben, dass Vertreter des US-Aussenministeriums und des Weissen Hauses letztes Wochenende nach Venezuela gereist waren, um über Energiethemen zu sprechen.

Der Grund der Verhandlungen überrascht, zumal die USA ihre diplomatischen Beziehungen zu Venezuela nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Nicolás Maduro im Jahr 2018 abbrachen, und Washington zahlreiche Sanktionen gegen Venezuela verhängte – darunter ein Öl-Embargo, das im April 2019 in Kraft trat.

Chevron könnte Exporte steigern

Der Anstoss für die Annäherung an den venezolanischen Präsidenten Maduro hat in den letzten Tagen an Dringlichkeit gewonnen, nachdem die USA entschieden, als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine ihre nächste Sanktion gegen die Regierung von Wladimir Putin zu erlassen: einen Importstopp für russisches Öl.

Das Weisse Haus hatte bereits am Freitag angedeutet, dass es Möglichkeiten prüfe, wie Ölimporte aus Russland reduziert werden könnten, ohne US-Verbrauchern zu schaden oder die globale Versorgung zu beeinträchtigen.

Nun könnte das einzige noch in Venezuela tätige US-Ölunternehmen Chevron die Produktion steigern und möglicherweise die Ölexporte zu den US-Raffinerien an der Golfküste wieder aufnehmen, berichtet das US-Portal «NBC News». Wegen der US-Sanktionen ist es Chevron zurzeit untersagt, in Verbindung mit dem staatlich geführten Ölgiganten PDVSA auch nur grundlegende Wartungsarbeiten an den von ihm betriebenen Bohrungen durchzuführen.

Freundschaft oder Geschäfte? Was macht Maduro jetzt?

Ob Nicolás Maduro jedoch Öl an die USA verkaufen wird, ist unklar. Bis anhin hatte der Venezolaner wenig Anzeichen dafür gezeigt dass er bereit sei, seinen russischen Amtskollegen Putin in der Stunde der Not im Stich zu lassen. Letzte Woche telefonierte er mit dem russischen Präsidenten, um ihm seine Unterstützung zu zeigen, und nahm an einer Kundgebung in Caracas teil, bei der Putins Botschafter von den Anhängern der regierenden sozialistischen Partei mit tosendem Applaus bedacht wurde. Inzwischen aber soll Maduro während eines Kabinettstreffens am Montag in Caracas Interesse an verbesserten Beziehungen zu den USA signalisiert haben, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.

Würdigt nun Maduro seine «Freundschaft» zu Putin oder liefert er bald wieder Öl an den USA? Die Geschäfte mit Washington hat er möglicherweise gar nicht nötig. Wie das Wirtschaftsportal «Bloomberg» im Januar meldete, haben sich die Ölexporte aus dem südamerikanischen Land im Dezember 2021 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, da das Land – trotz der US-Sanktionen – die Produktion von einkommensstarken Kohlenwasserstoffen erhöht hat.

Welche Auswirkungen hat ein Importstopp auf den Ölpreis?

Venezuela verschiffte im Dezember durchschnittlich 619'000 Barrel pro Tag. Damit steigerte das Land die Exporte den dritten Monat in Folge mit Unterstützung des Verbündeten Iran. Wie die staatliche Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela mitteilte, erreichte die Produktion im Dezember an einem einzigen Tag die entscheidende Marke von eine Million Barrel. Bereits im November lag die Produktion bei durchschnittlich 625'000 Barrel pro Tag.

Der Importstopp für russisches Öl dürfte in den USA Folgen haben. Sie importieren rund 100'000 Barrel russisches Öl pro Tag. Noch vor einem Monat kostete ein Barrel Rohöl um die 90 Dollar. Mittlerweile sind es mehr als 120. Und Experten gehen davon aus, dass es 160 oder gar 200 Dollar werden könnten - etwas, was die die Autofahrerinnen und Autofahrer bereits direkt zu spüren bekommen.