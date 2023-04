Swissmedic vernichtet Medikamente vom Ausland

Wer in den Ferien im Ausland in eine Apotheke geht, weiss: Ausserhalb der Schweiz sind manche Medikamente massiv billiger. Das zeigt auch der Preisvergleich von 20 Minuten. Trotzdem müssen Schweizerinnen und Schweizer die hohen Preise bezahlen.

Denn obwohl Krankenkassen ein Interesse an tieferen Kosten hätten, dürfen sie die Rechnung für Medikamente im Ausland nicht übernehmen. «Das ist gesetzlich leider nicht erlaubt», sagt Matthias Müller, Sprecher des Krankenkassenverbands Santésuisse, zu 20 Minuten. Sonst wäre ein Versicherungsmodell denkbar, das den Kauf von günstigeren Medikamenten mit Rabatten belohnt, so Müller.

Gesamte Bestellung vernichtet

Das Magazin weiss von einem Fall, wo ein Leser mit einer Bestellung bei einer deutschen Versandapotheke den Monatsbedarf an Nasentropfen überschritt. Darauf erhielt er einen Brief von Swissmedic, in dem stand, dass die «illegale Sendung» ohne seine Einsprache vernichtet werde. Die Behörde darf übrigens nicht nur die zu viel bestellte Menge, sondern gleich die gesamte Bestellung vernichten.

Eine weitere Leserin bezog eine Dreimonatsdosis eines Mittels zur Regulierung von Gewicht und Darmtätigkeit, das in der Schweiz nicht mehr erhältlich war. Sie bekam eine Rechnung von Swissmedic in Höhe von 300 Franken.

«Nirgends ist der Grenzschutz so streng wie im Gesundheitswesen»

Allerdings fordert Schneuwly eine Senkung der Hürde, wenn das Medikament aus einem Land mit ähnlichem Zulassungsstandard kommt, wie das in vielen Ländern in Europa der Fall ist. «Nirgends ist der Grenzschutz so streng wie im Gesundheitswesen. Da gäbe es noch viel Spielraum», so der Experte im Interview mit 20 Minuten.