Medienkonferenz Guy Parmelin - «So wie das Rahmenabkommen vorliegt, können wir es nicht unterzeichnen»

Parmelin: Wir haben unsere Position dargelegt. Wir müssen nun sämtliche relevanten Akteure in der Schweiz informieren. Es geht nicht nur um die drei kritischen Punkte. Was uns am Herzen liegt, ist die Gesamtheit des Abkommens. Auf der einen Seite haben wir die dynamische Übernahme von EU-Recht, welche wir akzeptieren. Auf der anderen Seite muss die EU uns aber auch entgegenkommen.