Aktualisiert 06.05.2020 10:18

Erdmännchen im Zoo Basel

Kaum auf der Welt wagt es sich schon an ein Stachelschwein heran

Am 11. April steckte im Basler Zolli ein junges Erdmännchen zum ersten Mal den Kopf aus dem Bau. Die ganze Gruppe kümmert sich jetzt um das Kleine, das auch schon Bekanntschaft mit den Stachelschweinen gemacht hat.

von Manuela Humbel

1 / 9 Im Basler Zolli gibt es bei den Erdmännchen Nachwuchs. Zoo Basel Das Kleine ist am 11. April zur Welt gekommen, verkündet der Zolli in einer Medienmitteilung. Zoo Basel Es erkundet bereits die Anlage. Zoo Basel

Darum gehts: Im Basler Zolli gibt es bei den Erdmännchen Nachwuchs.

Am 11. April kam das Kleine auf die Welt.

Die Mutter muss sich allerdings nicht alleine um das Junge kümmern.

Bei der Erziehung kriegt sie Unterstützung von den anderen Erdmännchen.

In Erdmännchen-Trupps hat ein dominantes Weibchen das Sagen.

Wenn es eifrig im Sand scharrt, vom Futter kostet oder sich sogar an ein Stachelschwein heranwagt, dann ist immer ein «Babysitter» dabei, der das junge Erdmännchen im Basler Zolli mit wachsamen Augen begleitet. Das Kleine ist erst am 11. April zur Welt gekommen, erkundet aber schon eifrig die Zolli-Anlage, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Überwacht wird es unter anderem von den beiden älteren Jungen vom Januar, die ab und zu gemeinsam auf den Neuling aufpassen. Dafür schränken sie sogar ihre Freizeit ein, sind sehr konzentriert und spielen erst wieder zusammen, wenn ein anderes Mitglied des Erdmännchen-Trupps den Aufpasser-Job übernimmt.

Die Erdmännchen teilen sich das Gehege mit den Stachelschweinen. Doch eine Freundschaft zwischen Erdmännchen und Schwein, wie die von Timon und Pumba in «Der König der Löwen», dürfte schwierig werden. Wie der Basler Zolli schreibt, warnte sofort einer der Aufpasser der Truppe mit einem Ruf, als sich das neugierige Erdmännchen zu nahe an ein Stachelschwein heranwagte. So lernt der Neuankömmling jetzt nach und nach, wo sich Gefahr befindet.

Die Erdmännchen-Truppe unterliegt dem Sagen des Weibchens

Doch nicht nur beim Aufpassen auf das Junge erhält die Mutter Unterstützung, sondern auch bei anderen Aktivitäten. Sie wird von allen Erdmännchen der Gruppe bei der Erziehung des Kleinen unterstützt. Sie zeigen ihm, wie man Nahrung sucht, Steine dreht und kleine Beutetiere fängt. Die Erdmännchen pflegen, wärmen und schützen das Junge auch.