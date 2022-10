Kanton Thurgau: Kaum aus der U-Haft wirbt Influencerin für Onlyfans und lässt Lippen aufspritzen

Die Influencerin gibt ihren Followern und Followerinnen in einer Instagram-Story bekannt, dass sie sich wieder zu Hause befindet.

Sie wurde verhaftet und sass bis vor kurzem in Untersuchungshaft.

Eine deutsche Influencerin (20) verletzte Ende August ihren Freund (19) in ihrer Wohnung im Kanton Thurgau.

Ende August soll eine schweizweit bekannte Influencerin (20) ihren Freund (19) bei einem Streit in ihrer Wohnung im Kanton Thurgau schwer verletzt haben. Der 19-Jährige musste mit Stichverletzungen ins Spital gebracht werden. Die 20-jährige Deutsche wurde festgenommen und befand sich bis vor kurzem noch in Untersuchungshaft. Während dieser Zeit wurde der Tiktok-Account der Influencerin mit über einer Million Followerinnen und Followern gesperrt. Der Fall sorgte in den sozialen Medien für grosses Aufsehen.