Kaum bestellt, schon da – Same-Day-Delivery im Aufwind

Können die Kunden wählen, bestellen sie bei Digitec Galaxus jedes vierte Paket mit Lieferung am gleichen Tag. Nun baut der Händler das Angebot aus. So reagieren Brack, Fust und Interdiscount.

1 / 6 Die Post-Tochter Notime liefert Same-Day-Bestellungen für Digitec Galaxus in der Originalverpackung aus. Nun hat der Onlinehändler das Angebot auf 60 Prozent der Schweizer Haushalte ausgedehnt.

Darum gehts Digitec Galaxus hat seit Januar 2020 rund eine halbe Million Pakete am gleichen Tag ausgeliefert.

Der Onlinehändler erreicht mit dieser Lieferoption neu sechs von zehn Schweizer Haushalten.

Folgen nun Brack, Fust und Interdiscount? Auf Anfrage geben sich die Händler gelassen.

Digitec Galaxus hat sein Same-Day-Delivery-Angebot auf 60 Prozent der Schweizer Haushalte ausgedehnt. Ist die Option verfügbar, nutzt sie die Kundschaft oft: Dann geht beim Onlinehändler eine von vier Bestellungen am gleichen Tag raus. Ziehen Interdiscount, Fust und Brack jetzt nach? Die Redaktion hat nachgefragt.

So gehen Same-Day-Bestellungen bei Digitec Galaxus raus: originalverpackt und ohne Karton. Notime

Die kostenlose Lieferoption bei Digitec und Galaxus gibt es in folgenden Regionen:

Zürich West, Thalwil, Affoltern am Albis

Aarau, Lenzburg, Baden, Wohlen, Bremgarten und Umgebung

St. Gallen, Winterthur, Frauenfeld, Wil, Kreuzlingen, Schaffhausen (ab 29. August)

Basel, Liestal und Umgebung (ab 12. September)

Bern, Thun, Fribourg, Biel, La Neuveville und Umgebung (ab 19. September)

Luzern, Zug und Sursee (ab 3. Oktober)

Genf, Lausanne, Vevey, Montreux, Neuenburg, Yverdon-les-Bains, Le Locle und Umgebung (ab 31. Oktober)

E-Autos liefern die Ware ohne Verpackungsmüll Digitec Galaxus liefert Same-Day-Bestellungen in der Originalverpackung der Hersteller aus. So habe man im ersten Halbjahr 2023 rund 37’574 Kilogramm Material gespart. Das entspreche etwa dem Eigengewicht von 235 Elektrorollern, die das Post-Tochterunternehmen Notime für die Zustellung einsetzt. Laut Post erfolgen 80 Prozent der Same-Day-Lieferungen von Digitec Galaxus per Elektrofahrzeug.

Verfügbar sind Produkte, die Digitec Galaxus selbst in der Schweiz lagert, mit bis zu 30 Kilogramm Gewicht und 60x60x100 Zentimetern Grösse. Die Post-Tochter Notime wickelt die Lieferungen ab, sie baut dafür acht Verteilzentren in Post-Filialen auf. Bestellschluss ist elf Uhr, die Ware kommt meist zwischen 18 und 22 Uhr.

Das sagt Interdiscount zu den schnellen Lieferungen

Interdiscount beantwortet die Fragen der Redaktion nicht, schreibt aber zurück, dass man sein Sortiment als Multikanal-Händler auch in 170 Filialen in der Schweiz anbiete. Der Sofort-Kauf in der Filiale sei noch schneller: «Von morgens bis abends, Montag bis Samstag, in einigen Filialen sogar auch am Sonntag.»

Das sagt Fust

Auch Fust hebt auf Anfrage seine 150 Filialen hervor. Da seien viele Artikel sofort verfügbar. «Der Kunde kann bequem online seinen Artikel bestellen und wenige Minuten später den reservierten Artikel in einer Filiale abholen», so Fust. Bei Online-Bestellungen sei die Frist für Lieferungen am nächsten Tag 21 Uhr.

Brack kooperiert mit Post-Konkurrent

«Unsere Kundschaft will nicht unbedingt alles am selben Tag», heisst es bei Brack. Der Händler optimiert gerade seine Logistikprozesse, im Sommer gabs eine grössere Umstellung, darum ist die Same-Day-Delivery vorübergehend pausiert. Man wolle sie aber bald wieder anbieten, so Brack.

Bei Verbrauchsware sei die Nachfrage nach schnellen Lieferungen höher als bei privaten Investitionen mit längerem Entscheidungsprozess, etwa beim Kauf eines Fernsehers. Der Anteil der Same-Day-Delivery am Gesamtvolumen sei aber sehr klein – auch weil sie kostenpflichtig und nicht flächendeckend sind. Brack kooperiert mit Quickpac, das diese Dienstleistung wie auch Notime nur für gewisse Ballungszentren anbietet.

Bei Ikea kostets 140 Franken

Ikea hat nicht auf die Anfrage der Redaktion reagiert. Laut Website bietet das Möbelgeschäft Expresslieferungen an, die 139.95 Franken kosten: Wer bis 15 Uhr bestellt, erhält das Paket so noch am gleichen Tag.