Anne Wünsche: So geht es ihr nach dem Schwangerschaftsabbruch

Darum gehts Anne Wünsche verriet vor rund einer Woche, dass sie erneut schwanger sei, aber das Kind nicht behalten wolle.

Nur wenige Stunden nach ihrem Schwangerschaftsabbruch am Donnerstag meldete sich die Influencerin bei ihren Followerinnen und Followern auf Instagram.

«Ich glaube, man sieht mir ein bisschen den Tag gestern im Gesicht an», sagt die 31-Jährige.

Nach einer ungewollten Schwangerschaft hatte Anne Wünsche vor wenigen Tagen einen Abbruch im Spital. Offen und ehrlich spricht die dreifache Mutter über das Erlebte auf Instagram und verriet, wie es ihr nur wenige Stunden nach dem Eingriff erging.

«Ich glaube, man sieht mir ein bisschen den Tag gestern im Gesicht an», beginnt die 31-Jährige ihre Instagram-Story. Für Anne seien die letzten Tage «nicht easy» gewesen, gesteht sie. Sie habe den ganzen Tag im Bett verbracht, nur abends sei sie spontan etwas essen gegangen. «Ich musste dann einfach noch mal raus», so die Influencerin.

Anne Wünsche sei «hundemüde»

Nach dem Schwangerschaftsabbruch habe Anne weder Schmerzen noch Blutungen gehabt. Jedenfalls nichts, das «erwähnenswert» wäre. «Tatsächlich habe ich fast gar keine Blutung. Also wirklich minimal. Es kann sein, dass da jetzt noch eine Blutung kommt wie eine Periode oder so. Ich weiss es nicht. Bis jetzt ist eigentlich alles ganz okay», fügt sie an. Allerdings sei sie «hundemüde».

Doch wirklich Zeit zum Ausruhen habe die Influencerin nicht: «Ich kann ja jetzt nicht einfach aufhören, Mama zu sein, oder aufhören zu arbeiten.» Mit Letzterem wolle sie sich ohnehin ablenken vom Geschehenen. Es sei viel liegen geblieben, «es gibt unendlich viel zu tun», so Anne.

Haushalt und Job: Anne hat «alles richtig schleifen lassen»

Eine Ernährungsumstellung wolle sie in der kommenden Zeit ebenfalls in Angriff nehmen. Der Grund: «Ich habe in den letzten Wochen vier Kilogramm zugenommen. Ohne Witz. Vier. Kilogramm. Ich habe richtig Frust-Essen gehabt.» Dazu kam auch noch «extremes Frust-Shoppen», wie die Ex-«Berlin Tag und Nacht»-Darstellerin offenbart. Im Hintergrund ihrer Story sind neben einem unausgepackten Koffer auch die unzähligen ungeöffneten Pakete zu sehen. «Ich habe alles richtig schleifen lassen in den letzten Tagen», stellt sie fest.

Seitdem Wünsche öffentlich von ihrer ungewollten Schwangerschaft und ihrem Abbruch erzählte, hagelt es Kritik. Anne selbst ging in ihrem Post aus dem Krankenhaus darauf ein und schrieb: «Ich weiss, wie viele mich für dies hier hassen, aber ich bin froh, dass wir in Deutschland sind und es überhaupt möglich ist, diese Entscheidung selbst zu treffen. Was ich mir die letzten Tage anhören musste, war hart.»

Bist du oder ist jemand, den du kennst, ungeplant schwanger geworden? Hier findest du Hilfe: Beratungsstellen nach Region Appella, Telef on- und Onlineberatung Kindsverlust.ch, Beratung bei Kindstod vor, während und nach Geburt Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143