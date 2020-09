Als Zeugen geladen, als Beschuldigte gegangen«Kaum Chancen auf fairen Prozess für Opfer von Polizei-Fehlverhalten»

Während das Verfahren gegen die Polizei eingestellt wurde, verwendete die Staatsanwaltschaft die Aussagen der sechs Personen als Beweis dafür, dass sie an der Kundgebung teilgenommen hatten. Sie verurteilte sie per Strafbefehl.

Bei einer Demonstration vom 3. März 2016 kam es in Basel zu Ausschreitungen. Die Polizei reagierte mit Mitteleinsatz.

Wer sich in der Schweiz über die Polizei beschweren will, kann oft nur diese selbst oder die Staatsanwaltschaft kontaktieren. Eine unabhängige Beschwerdestelle gibt es nicht. Diese Tatsache hat sechs Personen Strafbefehle der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt eingebracht. Sie waren mutmasslich an einer Demonstration vom 3. März 2016 beteiligt, wo es zu Ausschreitungen kam. Die Polizei reagierte mit Mitteleinsatz und fügte damit diversen Personen Verletzungen zu.