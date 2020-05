Doktor Sex

«Kaum habe ich abgespritzt, wird der Penis schlaff!»

Florian ist verunsichert. Allen Bemühungen zum Trotz schafft er es nicht, nach dem Orgasmus erneut mit seiner Freundin Sex zu haben. Muss er deshalb zum Arzt ?

Antwort von Doktor Sex

Die zweite Runde nach dem ersten Orgasmus ist beim Mann so eine Sache. Abgesehen von sehr jungen Männern und denen, die der Natur mit PDE-5-Hemmern – sprich Viagra oder Cialis und wie sie alle heissen – ein Schnippchen schlagen, landen die meisten gleich nach dem Höhepunkt in einem mehr oder weniger lange dauernden Formtief, das in der Fachsprache Refraktärphase genannt wird.

Während dieser Baisse erholt sich der Körper vom Stress beim Sex und kehrt so allmählich wieder in ein Fliessgleichgewicht zurück. Von dort aus wäre zwar ein weiterer sexueller Reaktionszyklus – bestehend aus den Phasen Erregung, Plateau, Orgasmus und eben Refraktärzeit – möglich, jedoch schlafen die meisten Männer bereits vorher ein.

«Je älter der Mann, desto länger die Refraktärphase»

«Der Grat zwischen Genuss und Gier ist schmal»

Und hiermit kommen wir zu einem letzten wesentlichen Punkt in der ganzen Geschichte. Der Frage nämlich, was denn genau Sinn und Zweck der von dir gewünschten zweiten Runde sein sollen. Ihr hattet Sex, ihr hattet – so hoffe ich jedenfalls – Spass und ihr kamt – so hoffe ich weiter – beide zu einem Höhepunkt der euch eine wohliges Gefühl von Zufriedenheit schenkte.