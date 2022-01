Wetter – Kaum Niederschlag im Süden seit Neujahr – jetzt drohen Waldbrände

In teils Regionen fiel Anfang Jahr so wenig Niederschlag, dass eine erhöhte Gefahr für Waldbrände besteht.

Weil auch in der kommenden Woche nicht mit Erleichterung fürs trockene Klima zu rechnen ist, gilt in den Bündner Südtälern sowie auch im Tessin absolutes Feuerverbot.

Sonne und wenig Neuschnee

In der restlichen Schweiz tut sich wettertechnisch noch nicht so viel. Ein kräftiges Hoch sorgt für trockenes und überaus sonniges Wetter. Eine leichte Störung auf der Alpennordseite bringt Donnerstag und Freitag etwa zehn bis zwanzig Zentimeter Neuschnee in den Bergen. Zum Skifahren verleitet das Wetter aber sowieso. Neben etwas Hochnebel wird es grösstenteils sonnig und mit bis zu fünf Grad auch nicht mehr so bitterkalt. Im Süden kratzt das Thermometer gar an zehn Grad. Im Flachland ist mit Schnee laut «SRF Meteo», diese Woche aber noch nicht zu rechnen.