Erste Firmen verbieten Homeoffice am Freitag wegen fehlender Effizienz

Homeoffice oder verlängertes Wochenende? HR-Experte Jörg Buckmann hat den Verdacht, dass viele, die am Freitag Homeoffice machen, schon einen Gang runterschalten. Er bekomme am Freitag deutlich weniger Mails, am Freitagnachmittag müsse man keine Antworten mehr erwarten.

«Man schaltet einen Gang runter»

HR-Experte Jörg Buckmann kennt Firmen, die Homeoffice am Montag und Freitag ablehnen – und er versteht es. «Viele machen gern am Montag und Freitag Homeoffice – und an diesen Tagen erreicht man sie schlecht. Am Freitagnachmittag muss man nicht mehr mit einer Antwort rechnen.» Er bekomme am Freitag mindestens 50 Prozent weniger Mails als an anderen Wochentagen. «Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Produktivität am Freitag gleich hoch ist wie an einem Dienstag.»