Unwetter im Kanton Bern - «Kaum waren die Keller gereinigt, kam auch schon die nächste Überschwemmung»

Die starken Niederschläge sorgten in dortigen Wohnquartieren für Überschwemmungen. Innert Kürze standen so bereits am Mittwochabend 29 Keller und Garagen unter Wasser. Doch nicht genug: Nicht einmal 24 Stunden später, am Donnerstagabend, rollte auch schon das nächste Unwetter an: «Kaum waren die Keller vom Vortag gereinigt, folgte die nächste Überschwemmung», sagt der örtliche Gemeindepräsident Urs Indermühle. Die Feuerwehrleute aus dem Dorf, aber auch aus der Region, seien mit vereinten Kräften im Dauereinsatz gestanden. «Es gibt Häuser im Dorf, die gleich zweimal in Folge mit Regenwasser gefüllte Keller hatten», sagt Indermühle.